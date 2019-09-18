لمحبي الألعاب بتقنيات ذكية.. لينوفو تطلق أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة في مصر

أقامت لينوفو مصر مؤتمرًا صحفيًا اليوم احتفالًا بإطلاق أحدث خطوطها من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمصممة خصيصا لمحبي الألعاب التنافسية بمصر.



وافتتح روني مزرعاني – المدير العام لشركة لينوفو مصر والأردن ولبنان وشمال وغرب أفريقيا، المؤتمر بكلمة قال فيها: "يتفرد محبو الألعاب عن ساري مستخدمي أجهزة الكمبيوتر بالمنطقة، فدائمًا ما تقع اختياراتهم المتأنية على أجهزة تلبي احتياجاتهم. الأمر الذي تقدره لينوفو جليًا بمراعاة تلك الاختلافات وتسعى جاهدة إلى تزويد عملائها من محبي الألعاب بأعلى معدلات القوة والأداء وأحدث التقنيات المرئية والسمعية تلبيةً لمتطلباتهم."



من جانبها أكدت علا الديب – مدير مكتب لينوفو مصر والمسئولة عن القطاع الاستهلاكي والتجاري بمصر والأردن ولبنان أن السوق المصري يمتاز بتنافسيته العالية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فالمستهلك المصري مستهلك واع ومنفتح على أحدث التقنيات والتكنولوجيات العالمية، الأمر الذي يدفعه دائمًا للبحث عن كل ما هو جديد ومطور في عالم أجهزة الكمبيوتر المحمولة.



وأضافت: "تضم عائلة Legion المطروحة حديثا بمصر عددا من أقوى أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأكثرها تطورًا، مصممة خصيصا لمحبي الألعاب الالكترونية، حيث تنتهج لينوفو استراتيجية لتطوير تكنولوجيات ذكية تمكنها من ابتكار منتجات تلائم الجميع مع اختلاف أعمارهم".