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تعليم

نائب وزير التعليم يتفقد مدرسة أم المؤمنين بالجيزة .. ويمنع ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:21 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
تفقد الدكتور محمد عمر – نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، واللواء أحمد راشد – محافظ الجيزة، وخالد حجازى – وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدرسة أم المؤمنين الابتدائية التابعة لإدارة العجوزة التعليمية بالجيزة.

وكانت في استقبالهم مها سعد مدير عام ادارة العجوزة التعليمية، والسيد عاشور وكيل الإدارة، وكوكبة من مجلس أمناء الإدارة وكوكبه من قيادات الإدارة.

تفقد المسئولون المذكورون جميع الفصول بما فيها فصول مرحلة رياض الأطفال KG1 وKG2 ، وفصول الصفوف الاول والثاني الابتدائي، وأشادوا بالمستوى الجيد للمدرسة.

وشدد المسئولون على ضرورة توزيع الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون ربطها بالمصروفات الدراسية، والاهتمام بفناء ودورات المياه للمدرسة.
نائب وزير التعليم يتفقد مدرسة أم المؤمنين بالجيزة .. ويمنع ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات
نائب وزير التعليم يتفقد مدرسة أم المؤمنين بالجيزة .. ويمنع ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات
نائب وزير التعليم يتفقد مدرسة أم المؤمنين بالجيزة .. ويمنع ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات
نائب وزير التعليم يتفقد مدرسة أم المؤمنين بالجيزة .. ويمنع ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات
نائب وزير التعليم يتفقد مدرسة أم المؤمنين بالجيزة .. ويمنع ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات
نائب وزير التعليم يتفقد مدرسة أم المؤمنين بالجيزة .. ويمنع ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات
نائب وزير التعليم يتفقد مدرسة أم المؤمنين بالجيزة .. ويمنع ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات
نائب وزير التعليم يتفقد مدرسة أم المؤمنين بالجيزة .. ويمنع ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات
نائب وزير التعليم يتفقد مدرسة أم المؤمنين بالجيزة .. ويمنع ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات
نائب وزير التعليم يتفقد مدرسة أم المؤمنين بالجيزة .. ويمنع ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات

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