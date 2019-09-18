باريس سان جيرمان دون أنياب أمام غيابات ريال مدريد



تاريخ مواجهات الفريقين

عدم فاعلية باريس





غيابات زيدان

كيلور نافاس

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فريق ريال مدريد الإسباني اليوم، الأربعاء، فى تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب حديقة الأمراء، وذلك في بداية دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لهذا العام.ويستعرض "صدى البلد" أبرز الإحصائيات والمشاكل التي تواجه الفريقين:وفقا لشبكة «ترانسفير ماركت» الخاصة بالأرقام والإحصاءات، فقد تواجه الفريقان من قبل خلال 8 مباريات، استطاع الملكي الفوز في 4 منها، فيما فاز الفرنسيون خلال مناسبتين وتعادلا في مثلهما، فيما شهدت المواجهات 20 هدفا، 11 للملكي، وتسعة أخرى لأصحاب الديار، ويعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو هدافا للمواجهة برصيد 3 أهداف.خلال نسختي 2015-2016، 2017-2018 من البطولة، تواجه الثنائي في 4 مباريات، استطاع ريال مدريد الفوز في 3 والتعادل خلال لقاء وحيد، وكان لكل منهما مواجهتان على ملعبه ووسط جماهيره.خلال فترة التسعينيات لحساب بطولة كأس الكؤوس الأوروبية ودوري الأبطال في مسماه القديم، تواجها في 4 مباريات أخرى، استطاع باريس الفوز في مواجهتين، فيما كان هناك تعادل وحيد وفوز للملكي.قائمة هدافي المباراة كما ذكرنا يعتليها رونالدو برصيد 3 أهداف، فيما يأتي خلفه أسطورة ملكية أخرى وهو إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في النادي، برصيد هدفين، والتشيلي إيفان زامورانو بنفس الرصيد.يغيب اليوم عن فريق باريس سان جيرمان الثلاثي الأخطر للفريق منذ انضمامهم مؤخرا، وهم الأرجواني إيدنيسون كافاني، والفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار، حيث يغيب الأخير بسبب إيقافه من جانب الفيفا لمباراتين، بينما يغيب الثنائي الآخر بسبب الإصابة، حيث نجح الثلاثي بالموسم الماضي في المساهمة في 85 هدفا، حيث أحرز نيمار 15 هدفا وصنع 7 أهداف، بينما أحرز مبابي 33 هدفا وصنع 7 أهداف، وأخيرا كافاني، حيث سجل 18 هدفا وصنع 5 أهداف.يعتبر هذا العدد هو معظم أهداف فريق باريس سان جيرمان في جميع البطولات المختلفة، مما يعد عنصرا فارقا في مباراة اليوم.كعادة ريال مدريد قبل المباريات الهامة أو بشكل أدق الفترات التي دائما تخلق الفارق في الموسم، يعاني من إصابات عديدة بشتى مراكزه، إذ تضم قائمة المصابين كلا من الإسبانيين ماركو أسينسيو وإيسكو، والكرواتي لوكا مودريتش، والبرازيلي مارسيلو، الشاب الأوروجواياني وفيديريكو فالفيردي بسبب الإصابة، بالإضافة إلى الثنائي الإسباني الآخر سيرجيو راموس، وناتشو فيرنانديز، وذلك بسبب الإيقاف بعد حصول كل منهم على البطاقة الصفراء الثانية في لقاء أياكس أمستردام الموسم الماضي.يحرس الكوستاريكي كيلور نافاس مرمى فريق باريس سان جيرمان اليوم، وتعد هى المباراة الأولى له أمام فريقه السابق ريال مدريد بعد رحيله مؤخرا عن الفريق في الانتقالات الصيفية الحالية.ويعد نافاس من أحد أهم الأسباب لفريق ريال مدريد في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا لـ3 مرات على التوالي، حيث ساهم بشكل كبير، خاصة في آخر بطولة لهم بدوري الأبطال وتوج بأفضل حارس بالعالم من قبل مع ريال مدريد.