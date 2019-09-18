شريف منير يهنئ محمد إمام بعيد ميلاده

شارك الفنان شريف منير جمهوره صورة هنأ فيها الفنان محمد عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".



ونشر شريف منير صورة له مع محمد إمام وعلق عليها: "كل سنة وانت طيب يا إمام".



ويحتفل النجم محمد إمام بعيد ميلاده الـ 34، وهو من مواليد 16 سبتمبر عام 1984.



يذكر أن الفنان محمد إمام شارك في شهر رمضان الماضي، بمسلسل "هوجان" وشاركه البطولة كريم محمود عبد العزيز تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.