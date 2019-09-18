ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ننشر أسماء الفائزين بجوائز اتحاد كتاب مصر 2019

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:23 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
اعتمد مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر الكبير الدكتور علاء عبد الهادى نتيجة جوائز الاتحاد لعام 2019.

وجاءت الجوائز على النحو التالى:
أولًا: جوائز الاتحاد ( وقيمة كل منها 10 آلاف جنيه ) وقد جاءت كالأتي:
1- جائزة شعر الفصحى فاز بها الشاعر محمد محمد عيسى
2- جائزة النقد الأدبي فاز بها الدكتور عبد الحكم العلامى
3- جائزة القصة القصيرة فازت بها الدكتورة عزة بدر
4- جائزة شعر العامية فازت بها الشاعرة الدكتورة سحر سامي
5- جائزة رواية الخيال العلمي فاز بها صلاح معاطي
6- جائزة أدب الأطفال فازت بها الدكتورة إيمان سند

ثانيا: الجوائز الخاصة:
1- جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد:( وقيمتها 5000 جنيه) فاز بها طه أحمد الشريف
2- جائزة المرحوم يوسف أبو ريه (وقيمتها 5000 جنيه) فاز بها منير عتيبه
3- جائزة محمد سلماوى (وقيمتها 5000 جنيه) فاز بها محمد الصواف

وقد تم حجب جائزة الدكتور/ حسن البنداري حيث لم يتقدم إليها سوى شخص واحد ولم يحصل على النسبة المقررة للفوز بالجائزة فى حالة العمل الفردي وهى نسبة الـ 85%.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى شعبان يسلم جوائز المهرجان القومى للمسرح.. صور

ترشيحاتنا

تعليق جديد من ولي العهد السعودي على هجمات أرامكو

تأجيل مباريات الهلال السعودي لهذا السبب

فنانة شهيرة تخلع زوجها.. والسبب صادم

نوم الظالم عبادة .. أسما شريف منير تسخر من زوجها

أنا صاحب الكورة | تعثر صلاح وأنانية ماني في سقوط مفاجئ لليفربول أمام نابولي بدوري الأبطال.. شاهد واحكم

في تعد جديد من هند القحطاني.. إهانة وقذف للمعلمات السعوديات ومتابعيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرض بنات كريم فهمي للتنمر.. 8 أسرار لتربية طفل واثق من نفسه

عاش هنا يوثق رحلة أمينة رزق مع الفن.. وأسرار علاقتها بـ يوسف وهبى وتنكرها في زي خادمة لتوصيل رسائل الغرام.. وكواليس طلاقها بعد 11 يوما ومغامراتها العاطفية

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور