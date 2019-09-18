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توك شو

خبير: الأنفاق على البنية الأساسية يستهدف تحسين مستوى معيشة الشعب.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:04 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والإستثمار بجامعة القاهرة، إن اجتماع الأمس بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين المجموعة الاقتصادية بالحكومة تستهدف قياس مدى ما وصل إليه الإصلاح الاقتصادي بمصر.

وأضاف "إبراهيم" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن كلما تحسنت مؤشرات الاقتصاد بالدولة كلما حدث تحسن فى الموازنة العامة، موضحا أنه سيؤدى إلى تقوية دور الحكومة فى القيام بمتابعة ومراعاة كل ما يحتاجه المواطن المصرى.

وأكد أن كل ما أنفق من مئات المليارات خلال السنوات السابقة فى إطار البنية الأساسية من طرق ومستشفيات وصرف صحى وكبارى كان هدفه الأساسي تحسين المستوى المعيشى للمواطنين.

وأشار الدكتور هشام إبراهيم، إلى أن الطرق المزدحمة تقوم بإهدار حياة المواطنين، حيث أن تكلفة الوقود على المواطن وعلى الاقتصاد تؤدى الى استنزاف الموارد الإقتصادية.

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