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محافظات

عروس البحر حقيقة ولا خيال.. أستاذ علوم بحار يجيب

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:54 م
عروس البحر حيقة ولا
عروس البحر حيقة ولا خيال .. استاذ علوم بحار يجيب
إبراهيم جادالله
يعتقد الكثيرون أن عروس البحر هى انثى نصف جسدها إنسان والنصف الآخر ذيل سمكة، حيث تستقر هذه الأسطورة في أذهان العديد حتى يومنا هذا.

ولكن الحقيقة، كشفها المهندس مصطفى عبدالله من جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر، حيث تكثر عروس البحر هناك، قائلا إن عروس البحر من الثدييات، ويتراوح طول الواحدة منها 2.5-3.2 متر (وقد يصل 4 أمتار) ويبلغ وزنها بين 230-900 كيلوجرام.

وخلال تناولها الأعشاب البحرية، تصعد إلى السطح في أوقات غير منتظمة لتتنفس لكنها في المتوسط تتنفس مرة كل 3-5 دقائق وهي تعيش إما وحيدة أو زوجيًا أوفي قطعان صغيرة تتضمن ما بين 3-6 حيوانات.

ويتراوح لون جلدها بين البني الفاتح والرمادي، ويحيط بفمها شعر قاسي الملمس يفيد في الاستشعار أما منخريها، فيقعان في قمة الرأس، مما يتيح لها التنفس دونما الحاجة للارتفاع كثيرًا عن سطح الماء.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد اسماعيل استاذ علوم البحار ان عروس البحر يطلق عليها البعض بقرة البحر وتلتهم نحو 30 كيلوجرامًا من أعشاب البحر يوميًا، وهي تختار الخضراء منها وتلفظ البنية اللون وللذكور قواطع تنمو لتغدو مثل أنياب الفيل والحقيقة أن بقر البحر يقترب من صنفين من الثدييات يبدوان مختلفين تمامًا: الفيل وحيوان الوبْر الصخري.
عروس البحر حقيقة ولا خيال.. أستاذ علوم بحار يجيب
عروس البحر حقيقة ولا خيال.. أستاذ علوم بحار يجيب
عروس البحر حقيقة ولا خيال.. أستاذ علوم بحار يجيب
عروس البحر حقيقة ولا خيال.. أستاذ علوم بحار يجيب

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