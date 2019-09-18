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أخبار العالم

مسئول إيراني: ردنا على أي هجوم سيكون ساحقا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:57 م
هجمات على منشأت نفطية
هجمات على منشأت نفطية سعودية
رويترز
نقلت صحيفة إيرانية عن مسؤول أمني كبير إدعائه إن إيران تريد الحد من التوتر في الشرق الأوسط بعد الهجوم على موقعين نفطيين بالسعودية، لكنه أضاف أن أي اعتداء سيلقى ردا ساحقًا.

ونقلت صحيفة اعتماد اليومية عن علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله: "سياسة إيران الاستراتيجية هي خفض التوتر من خلال الحوار لكن البلد مستعد تماما لمفاجأة المعتدين برد ساحق وشامل على أي أعمال آثمة".

كانت السعودية قد قالت إنها ستظهر اليوم الأربعاء دليلا يربط إيران بالهجوم على منشأتيها النفطيتين والذي تعتقد واشنطن أنه نبع من إيران.

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