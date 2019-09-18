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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:59 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة فى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وسط ارتفاع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم القيادية منفردا.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 59,4 مليون ورقة مالية بقيمة 254,8 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 9.456 ألف عملية.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 14757.16 نقطة.

فيما تراتجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.31% عند مستوى 540.95 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100 الأسوع انتشارا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1441.35 نقطة.

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