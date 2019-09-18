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رياضة

الكلاسيكو أم تمثيل منتخب إسبانيا.. ماذا يختار جوهرة برشلونة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:57 م
أنسو فاتي
أنسو فاتي
القسم الرياضي
أنسو فاتي جوهرة برشلونة على بعد خطوة واحدة من حيازة الجنسية الإسبانية، ووفق هذا فإنه سيكون من الممكن أن يلعب لصالح منتخب إسبانيا كما ذكرت "آس" سابقًا.

الاتحاد الإسباني يعمل على هذا الأمر، والآن لاعب برشلونة المولود في غينيا بيساو، ينتظر توثيق طلبه الجنسية في السفارة، وكل شيء يسير على ما يرام.

وفور أن يحصل أنسو فاتي على الجنسية المزدوجة، تركيز الاتحاد سيكون منصبًا على إشراكه في كأس العالم تحت 17 عامًا في البرازيل، الذي يجري بين يومي 26 أكتوبر و17 نوفمبر، وهنا يزيد الصراع.

فريال مدريد وبرشلونة سيكون يوم السابع والعشرين من أكتوبر، بعد يوم واحد من انطلاق البطولة، لابد أن يتخذ فاتي قراره بهذا الصدد.

ديفيد خوردو، مدرب منتخب إسبانيا تحت 17 عامًا أكد في برنامج "اللارجيرو" على إذاعة "سير" تصميم الاتحاد على أنسو فاتي، فقال: "إنه يمتلك القدرة على اللعب في أي فريق، ولكن إذا كان يرغب في اللعب لإسبانيا، فنحن نفعل كل شيء ممكن من أجل أن يكون معنا في أقرب وقت، على الرغم من عدم حديثي معه إلى الآن، أعرف أنه يريد اللعب لإسبانيا، نحن جميعًا متفقون على السعي من أجله".

وأعلنت إسبانيا قائمة مكونة من 50 لاعبًا سيتم اختيار 21 منهم للسفر إلى البرازيل، أنسو فاتي هو أهم اسم، وعن هذا يقول خوردو: "فكرة أن أنسو فاتي قد يصل للعب البطولة مثيرة للأمل، ولكننا لا نستطيع الاعتماد عليه في الوقت الراهن لأن الأمر لم يحسم بعد، إنى فتى يعيش من أجل كرة القدم، زملاؤه يتحدثون بإعجاب عنه".

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