القومى للمرأة: الدكتورة لبنى هلال أول سيدة عربية تتولى هذا المنصب

هنأ المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى ، وجميع عضواته وأعضائه الدكتورة لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزى بمناسبة اختيارها سفيرة لإدماج النوع الاجتماعي بالتحالف الدولى للشمول المالى (AFI).



وأوضح المجلس أنه تم اختيار الدكتورة لبنى هلال من بين 11 سفيرا من مؤسسات متنوعة وذلك لجهودهم الرامية إلى دعم المزيد من التنوع بين الجنسين وسد الفجوة المالية بين الجنسين، وذلك خلال منتدى السياسات العالمية (GPF) لعام 2019.



وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها وسعادتها باختيار الدكتورة لبنى هلال فى هذا المنصب المهم لجهود البنك المركزى المصرى فى سد الفجوة بين الجنسين في الإدماج المالي وتعزيز الشمول المالى ، لتصبح أول سيدة عربية تتولى هذا المنصب.



وأكدت مايا مرسى أنها من القيادات النسائية المتميزة المشهود لها بالكفاءة والجدية والمهارة فى العمل، مشددة على أنها نموذج مشرف ومبعث فخر لجميع المصريات ، ومازالت تعمل جاهدة لرفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.