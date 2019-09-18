أعضاء برلمان كوريا الجنوبية يحلقون رؤوسهم لهذا السبب

انضم نائب رئيس برلمان كوريا الجنوبية لعدد متزايد من السياسيين اليوم الأربعاء الذين حلقوا رؤوسهم احتجاجا على تعيين وزير العدل الجديد الذي يجري التحقيق مع أسرته للاشتباه في ارتكاب مخالفات.



وعين الرئيس مون جيه إن الوزير الجديد تشو كوك في التاسع من سبتمبر بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية، والنقاش البرلماني والتكهنات الإعلامية بشأن مزاعم تتعلق بتلقي ابنته معاملة تفضيلية من جامعتها.



وقال لي جو يونج نائب رئيس البرلمان للصحفيين وهو يجلس أمام بوابة القصر الرئاسي برأسه الحليق، وهي علامة على الاحتجاج في كوريا الجنوبية، "أصبح جليا أن تشو كوك لا يمكن أن يصبح قائد الإصلاح".



ودعا لي وزير العدل الجديد إلى الاستقالة، وقال بعدما انضم لعدد من أعضاء البرلمان الذين حلقوا رؤوسهم "يأمر الشعب بإقالته على الفور ومحاكمته". وحلق ثمانية من أعضاء البرلمان رؤوسهم.



ويتركز الجدل في التقارير الإعلامية على تلقي ابنة تشو منحا دراسية وامتيازات أكاديمية أخرى وهي مزايا لا تعكس أداءها الأكاديمي.



ويحقق مكتب المدعي العام مع العائلة وامتنع عن التعقيب.