قومي المرأة يشيد بقرارات الرقابة المالية باشتراط تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات

أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بقرارات الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، التى تشترط تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيد في البورصة المصرية ، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية .





ووجهت الدكتورة مايا مرسى ، خالص الشكر الى الدكتور محمد عمران لإيمانه بقدرات المرأة المصرية فى جميع المهام التى توكل اليها ، وحرصه على تمثيلها في مجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ، مؤكدة أن هذه القرارات تعد خطوة جديدة على طريق تمكين المرأة المصرية ، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ،المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة ، لافتة إلى أن الدراسات أثبتت أن الشركات ذات التمثيل الأعلى للمرأة تحقق معدلات ربحية أعلى وقوة مالية أفضل ومعدلات نمو أكبر.



