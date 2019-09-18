احنا_معاك_يا_سيسى يتصدر تويتر لليوم الرابع على التوالي

تصدّر هاشتاج #احنا_معاك_يا_سيسى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عقب مؤتمر الثامن للشباب الذي انعقد يوم 14 من الشهر الجاري، واستمر حتى اليوم 18 اغسطس وانعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك، غالبيتهم من الشباب، وشباب البرنامج الرئاسي، وشباب الجامعات، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وأيضًا شباب رجال الأعمال.



وجاءت ابرز التغريدات:



جيش مصر العظيم خير اجناد الأرض #احنا_معاك_يا_سيسى



معنا لبناء مصرنا الغالية #احنا_معاك_يا_سيسى



كلنا معاك ياسيسي وقبلنا كلنا ربنا معاك ولعنه الله على كل خاين للوطن ربنا يورينا فيهم عجائب قدرته #احنا_معاك_يا_سيسي



#احنا_معاك_يا_سيسي عشان انت الوحيد اللي حتصون مصر



انا مش ها اقول غير تحيا مصر وربنا كرمنا بالريس عشان يرجع لمصر هيبتها #احنا_معاك_يا_سيسي



لو كان لي حق أن أنزل شوارع مصر لنزلت انا واهلي نؤيدك يا حامي مصر عشت قائد عظيم وستبقى زعيم العرب #احنا_معاك_يا_سيسى



عااااش الغالي عااااش الغالي عااااش السيسي عااااش الغالي عااااش السيسي عااااش الغالي عااااش البطل #احنا_معاك_يا_سيسى