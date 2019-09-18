لم يتعب نفسه في النقاش .. شخص يطلق النار على صديقه بسبب الخلاف

يختلف الأصدقاء في كثير من الأحيان، حول حل خلافاتهم، فالبعض يستطيع حلها من خلال النقاش، وآخرون يفشلون في ذلك وتكون الوسيلة الأسرع اللجوء للعنف، دون التدرج في حل المشكلات والخلافات.





ومن بين هذه الحالات، قام أحد الأشخاص في السعودية بإطلاق الرصاص على صديقه بعد نشوب خلاف بينهما، فقرر أحدهما إنهاء الخلاف عن طريق إطلاق النار على صديقه.





نشب خلاف بين صديقين لسبب غير معلوم فقام أحدهم بإطلاق النار على رأس صديقه وتركه على الطريق السريع وهرب.



