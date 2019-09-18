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منوعات

لم يتعب نفسه في النقاش .. شخص يطلق النار على صديقه بسبب الخلاف

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:06 م
صدى البلد
مريم صليب
يختلف الأصدقاء في كثير من الأحيان، حول حل خلافاتهم، فالبعض يستطيع حلها من خلال النقاش، وآخرون يفشلون في ذلك وتكون الوسيلة الأسرع اللجوء للعنف، دون التدرج في حل المشكلات والخلافات.

ومن بين هذه الحالات، قام أحد الأشخاص في السعودية بإطلاق الرصاص على صديقه بعد نشوب خلاف بينهما، فقرر أحدهما إنهاء الخلاف عن طريق إطلاق النار على صديقه. 

نشب خلاف بين صديقين لسبب غير معلوم فقام أحدهم بإطلاق النار على رأس صديقه وتركه على الطريق السريع وهرب. 

جدير بالذكر أن الشرطة تجري الآن تحقيقا في تلك الواقعة الغريبة، والبحث بشكل واسع على ذلك المتهم المضطرب نفسيا.

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