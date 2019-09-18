شملت 1650 مبنى تعليميا.. الجيزة تعلن انتهاء أعمال الصيانة في جميع المدارس

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم انتظام العملية التعليمية للصف الأول والثانى الابتدائى عددا من المدارس بأحياء العجوزة والدقى وجنوب الجيزة.





وأكد محافظ الجيزة انتهاء التجهيزات بكافة مدارس المحافظة لاستقبال طلاب المراحل التعليمية بالعام الدراسي الجديد، مؤكدا أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية بالمدارس، حيث تم صيانة 1650 مبنى تعليميًا داخل 3600 مدرسة تم بها أعمال صيانة تنوعت ما بين إضافة فصول جديدة للمدارس وتوسعات بالمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية.





وحرص المحافظ على تفقد أعمال الدهانات بالمدارس والتأكد من صيانة مقاعد الجلوس والوسائل التعليمية وأبواب الفصول والشبابيك واللافتات والانارة والتهوية داخل الفصول.





وخلال الجولة منح محافظ الجيزة مكافأة لمدير الإدارة التعليمية بالدقى ومدير مدرسة المدينة الجامعية بالدقى لإنهاء اعمال الصيانات والتجهيزات للمدارس على أكمل وجه والاهتمام بالمظهر الجمالى للمدارس.





وشملت جولة محافظ الجيزة ونائب وزير التربية والتعليم مدارس أم المؤمنين النموذجية بالعجوزة والمدينة الجامعية النموذجية بالدقى و النهضة الرسمية بجنوب الجيزة، حيث وجه المحافظ بضرورة ان تشمل الحصص الدراسية على دروس لتوعية الطلاب منذ الصغر على أهمية ترشيد المياه والاستخدام الصحيح لها والاهتمام بنظافة الشوارع ليكون للمدرسة دور فعال وهام على المجتمع.





كما شهد المحافظ عددا من الانشطة الرياضية والفنية التى يقوم بها طلاب الصف الاول والثانى الابتدائى مشيدًا بالوسائل التعليمية والمناهج المطورة التى يتلقاها الطلاب والتى تساعد على تنمية مهارات وقدرات الطلاب.





وأكد ان المحافظة تسعى بكافة الوسائل الى تطوير المنشآت التعليمية لتفتيت أى كثافات طلابية بالمدارس لمواكبة المنظومة التعليمية الجديدة وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، مشيرًا إلى أن العام الحالى سيشهد دخول 42 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 483 مليون جنيه بإجمالي 982 فصلًا دراسيًا وتتنوع المدارس ما بين انشاء جديد ومدارس دخلت الخدمة جزئيا وتم استكمال الاعمال لدخولها كليا ومدارس تم تنفيذ توسعات بها لاستيعاب الكثافات الطلابية ومدارس تم عمل إحلال جزئى لها وتعلية لتحقيق اقصى استفادة ممكنة منها.





وقال المحافظ إن المدارس ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، مؤكدًا حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير أراضي لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة الى مساهمة المجتمع المدني في بناء وتجهيز المدارس.





ومنح محافظ الجيزة مكافأة لمدير مدرسة النهضة الرسمية والمعلمين المتواجدين بالمدرسة لإجادتهم فى العمل وتفانيهم فى ايصال رسالتهم التعليمية الى الطلاب اضافة الى حرصهم على تطوير وتجميل مدرستهم بالجهود الذاتية.





رافق محافظ الجيزة ونائب وزير التربية والتعليم خلال جولاتهم على المدارس كلا من المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء أحياء العجوزة والدقى وجنوب الجيزة وجهاز التفتيش والنظافة والتجميل ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.