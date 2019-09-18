زمن سطحي.. أول تعليق لـ كارول سماحة بعد الهجوم على تجاعيد وجهها

علق المطرب رامى عياش على الهجوم الذى تعرضت له الفنانة كارول سماحة بسبب صورتها التى ظهرت فيها بتجاعيد في وجهها.



وقال رامي عياش، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "كل تجعيدة بتسوى مية امرأة متصنعة ومصطنعة، كل تجعيدة فيها ألف نغمة من صوت رائع وأخلاق من ذهب، كل تجعيدة فيها فيض من الأنوثة.. كارول جعلت من التجعيدة الصغيرة ألف معنى للطبيعة، نحبك".



تعليق رامي عياش دفع كارول سماحة لتعلق عليه ويكون أول تعليق لها قائلة: "شكرا على شفافيتك ومحبتك يا رامي، انت صوت وفنان حقيقي!!! للأسف نحنا عايشين بزمن سطحي عايش على المظاهر! وانا بحبك كتير".



وكانت كارول سماحة نشرت صورة لها برفقة مدير أعمالها ماريو أسطا، وظهرت فيها بلقطة عفوية بدون مكياج أظهرت بعض التجاعيد في وجهها.