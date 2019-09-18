منظمة المرأة العربية: متوسط مشاركة النساء في القوى العاملة أقل من 25%

طالبت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية بإدماج النساء في الاقتصاد وفي التنمية، لأنها تشكل نصف المجتمع وتمثل قوة بشرية مهمة، ومع ذلك فإنها لا تتعدي نسبة 25% من القوى العاملة في الدول العربية.

جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الرابع لمنتدى المستثمر العربي العالمي والذي يعقد بمقر منظمة اليونيسكو في العاصمة الفرنسية باريس.



وقالت كيوان إن هذا المنتدى هو منصة حوار للتشاور على أوسع المستويات حول قضايا التنمية والسلام داخل الوطن العربي لتسريع خطوات الاستقرار وإرساء قواعد السلام في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم، مضيفة أن الاستثمار وإرساء قواعد السلام قادر على تعزيز أوضاع الأفراد وزيادة الدخل القومي والقضاء على التطرف والعنف، وأنه يقصد بالتنمية المستدامة توظيف الاستثمارات لتحقيق النفع الأكبر لجميع الفئات.



كما أشارت إلى أن المنتدى يتضمن محورا هاما حول تعزيز التوازن بين الجنسين، مما يدل على وجود فكر عربي متنور اقتصادي المنطلق، اجتماعي الهدف وإنساني الغايات النهائية.



ولفتت إلى أن هدف التنمية المستدامة هو ترجمة الرؤية الاستراتيجية لأي نشاط اقتصادي إلى الواقع لتحقيق التنمية المنشودة، موضحة أن المنظمة أطلقت برنامج (ادعم واعلم وامكن)، وقد اعتمدته القمة العربية للتنمية الاجتماعية والتي انعقدت في بيروت في يناير الماضي، بهدف دعم وتمكين النساء والفتيات في المناطق المهمشة، وضحايا الحروب والنزاعات المسلحة، واللاجئين.



كما أضافت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أن المنظمة أطلقت كذلك برنامج "بصماتي"، والذي يسعى إلى عقد شراكات مع المستثمرين لتوظيف بعض أموالهم في مجال تنمية قرية أو منطقة أو مدينة أو فئة محددة من الناس، لانتشال العاملين فيها من الفقر وتوفير رواتب لهم، ويحمل المشروع بصمات صاحبه وكذلك اسمه، مؤكدة أن إطلاق هذا النوع من البرامج من شأنه توسيع دائرة الناشطين اقتصاديا ويساهم في التنمية المستدامة.



وعقب الافتتاح، تم تكريم الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية ومنحها جائزة العمل المتميز من أجل المساواة بين الجنسين.