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سيارات

عشان ما تولعش.. اطفى عربيتك فى محطة البنزين

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:18 م
صدى البلد
صدى البلد
"اطفئ محرك سيارتك" تنبيه تسمعه كثيرا في محطات الوقود أثناء تزويد سيارتك بالوقود، ترى ما السبب فى هذا التنبيه؟

إذا كان محرك السيارة يعمل أثناء التزود بالوقود، فسيكون هناك تحريك للأتربة والشوائب داخل الخزان، لتسحبها طرمبة البنزين، ما قد يؤدي إلى انسداد الفلتر وربما تلف طرمبة البنزين.

وفي محطة البنزين توجد حركة كهربائية دائمة صادرة من الكويل ثم إلى البواجي، وفي بعض الحالات، قد يوجد تهريب في هذه الدائرة الكهربائية يمكنك رؤيته بعينك المجردة إذا كان المكان مظلمًا.

كما يوجد وقود متشبع ببخار البنزين المنتشر حول طرمبات البنزين، وهنا نجد أن السيارة تسرّب الكهرباء، وهو خليط إذا تجمع سيؤدي إلى حريق في سيارتك والمحطة بأكملها في دقائق معدودة، لذلك يجب عليك إطفاء محرك السيارة أثناء تواجدك في محطات الوقود حفاظًا على حياتك وحياة جميع المتواجدين فيها.

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