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محافظات

تسليك البالوعات وصفايات الأمطار.. استعدادات البحيرة لاستقبال الشتاء

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:23 م
استعدادات البحيرة
استعدادات البحيرة لاستقبال الامطار
جمالات الدمنهوري
بدأت محافظة البحيرة استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء والأمطار مع احتمالات تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والسيول.

وقامت الوحدات المحلية بنطاق المحافظة باستنفار كافة الجهود وجميع المعدات وسيارات شفط المياة واللوادر والجرارات والأطقم العاملة عليها لعمل اللازم نحو تسليك البلاعات و صفايات الأمطار ورفع الأتربة من على جانبي الطرق والتنسيق مع مديرية الري للإنتهاء من أعمال تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف ومراجعة محطات المياه.

فيما استعدت مديرية الري بالبحيرة بتجهيز المعدات اللازمة لأعمال الطوارئ والسيول وعددهم 20 معدة جاهزة وسليمة ومنهم 4 حفارات يعملون بالتشغيل الذاتي بالمواقع المختلفة وتم توفير قطع الغيار اللازمة لها بالمخازن وكذلك المواد البترولية اللازمة للتشغيل كما تم حصر كميات شكائر الرمل والمكعبات الخرسانية بالإدارات المختلفة.

كما تم تكثيف أعمال صيانة خطوط الإنارة والشدات الكهربائية ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وإتخاذ اللازم نحو أعمال الصيانة .

كما قامت الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة كهرباء البحيرة بمراجعة الطرق والكباري والمزلقانات والمعابر الغير آمنة في مواطن الحوادث وإنارتها بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات .

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على رفع درجة الإستعداد وإستنفار كافة الجهود والتأهب لمواجهة إحتمالات تعرض المحافظة لأى موجة من موجات الطقس السيء خلال فصل الشتاء القادم وإحتمالات سقوط أمطار أو سيول .

وأعلن المحافظ عن الانتهاء من رصف 14 طريق بطول 24.4 كم بتكلفة إجمالية 43 مليون و850 ألف جنية بعدد 8 مراكز قبل موسم الشتاء لتسيير حركة سير المواصلات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن عليها .رصف

وأشار إلى رصف طرق منشأة حمور - زاوية غزال مركز دمنهور بطول 3 كم بتكلفة 3 مليون و460 ألف جنية ،رصف طريق جسر ترعة أبو دياب مركز دمنهور بطول 2 كم وعمل حماية للميول الجانبية لجسر الترعة بتكلفة 3 مليون و60 ألف جنية ،رصف وتوسعة طريق برقامة جسر ترعة الخندق مركز إيتاى البارود بطول 1.8 كم وعمل حماية للميول الجانبية بطول جسر الطريق بتكلفة 5 مليون و430 ألف جنيه.

كما تم رصف طريق كفر خليفة - العوامر مركز إيتاى البارود بطول 2 كم وبتكلفة 2 مليون و٧٠٠ ألف جنية وفى مركز أبو حمص رصف طريق نصرالله حبيب بطول 2.2 كم وعمل حماية للميول الجانبية لجسر الترعة بتكلفة 3 مليون و280 ألف جنية بالإضافة إلى أعمال رصف طريق دفشو مركز كفر الدوار بطول 1 كم بتكلفة مليون و76 ألف جنية ،ورصف طريق سندرينا مركز المحمودية بطول 2.5 كم وعمل حماية للميول الجانبية لجسر الطريق بتكلفة 4 مليون جنية .

وأضاف المحافظ أن خطة الرصف تضمنت ايضا أعمال رصف طريق حمد منيسي مركز المحمودية قطاعات بطول 2 كم وعمل حماية للميول الجانبية لجسر الطرق بتكلفة 3 مليون و40 ألف جنية و طريق السلخانة 2 سائقين أمام مدرسة الزراعة مركز بدر بطول 1 كم بتكلفة 2 مليون و650 ألف جنية ،رصف طريق جسر ترعة الحاجر الحدين مركز كوم حمادة وعمل حماية للميول الجانبية لجسر الترعة بتكلفة 3 مليون و150 ألف جنية أعمال رصف طريق بر أيمن جسر ترعة النوبارية دست الأشراف - الحدين مركز كوم حمادة بطول 1.42 كم بتكلفة 3 مليون و660 ألف جنية ورصف طريق جسر ترعة الحاجر زهور الأمراء - الوفائية مركز الدلنجات بطول 2.1 كم وبتكلفة 3 مليون و260 ألف جنية بالإضافة إلى متابعة بدء طريق سماديس - الهبايلة بمركز الرحمانية بطول 1.5 كم وبتكلفة 2 مليون و70 ألف جنية و بدء أعمال استكمال طريق جنبواى - الروقة مركز ايتاي البارود خطة استثمارية 2019 / 2020 بطول 1.2 كم وبتكلفة مليون و430 ألف جنيه.
تسليك البالوعات وصفايات الأمطار.. استعدادات البحيرة لاستقبال الشتاء
تسليك البالوعات وصفايات الأمطار.. استعدادات البحيرة لاستقبال الشتاء
تسليك البالوعات وصفايات الأمطار.. استعدادات البحيرة لاستقبال الشتاء
تسليك البالوعات وصفايات الأمطار.. استعدادات البحيرة لاستقبال الشتاء
تسليك البالوعات وصفايات الأمطار.. استعدادات البحيرة لاستقبال الشتاء
تسليك البالوعات وصفايات الأمطار.. استعدادات البحيرة لاستقبال الشتاء
تسليك البالوعات وصفايات الأمطار.. استعدادات البحيرة لاستقبال الشتاء
تسليك البالوعات وصفايات الأمطار.. استعدادات البحيرة لاستقبال الشتاء
تسليك البالوعات وصفايات الأمطار.. استعدادات البحيرة لاستقبال الشتاء

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تسليك البالوعات وصفايات الأمطار.. استعدادات البحيرة لاستقبال الشتاء

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