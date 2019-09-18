65 مدرسة جديدة ومطورة وموقع للشكاوى.. تعرف على استعدادات القاهرة للعام الدراسي

تجرى محافظة القاهرة استعدادات مكثفة لبدء العام الدراسي الجديد بالعاصمة.



وفي هذا السياق، أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استعداد مدارس العاصمة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019/2020، مؤكدا اتخاذ أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية ورؤساء القطاعات جميع الإجراءات لانطلاق عام دراسي متميز للطلبة بجميع المراحل دون عقبات او مشاكل.



وطالب خالد عبد العال بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق برفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى، بالإضافة الى دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل فصول المدارس وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها ومقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة المحافظ وأمانة سر المهندس محمد حنفي السكرتير العام وبحضور نواب المحافظ ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الاحياء ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء ورؤساء هيئات النقل العام والنظافة وكافة قيادات المحافظة.



وأشار عبد العال إلى أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على انشاء مدارس جديدة بل إتمام عملية تطوير المدارس القائمة انشائيًا ودعمها بالأجهزة والآليات التعليمية الحديثة جنبًا الى جنب مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها حيث تم تنظيم دورات تدريبية للارتقاء بمستوى مديري الادارات التعليمية ومعلمي رياض الاطفال والمرحلتين الابتدائية والاعدادية.



وأضاف أنه تم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة 29 مدرسة تعليم عام وفني، بالاضافة إلى تطوير 36 مدرسة بالتعاون مع المجتمع المدني ممثلًا في الجمعيات الاهلية والمنظمات الدولية كالاتحاد الاوروبي واليونيسيف .



واستعرض محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم خلال الاجتماع استعدادات المديرية للعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن القاهرة يوجد بها (62110) فصل تعليم عام وفني ، بالاضافة إلى ( 5253 ) مدرسة و(96146) مدرس.



وأكد مدير المديرية أنه في ضوء الارتقاء بمنظومة التعليم الجديدة فتم توصيل الانترنت من كابلات وشبكات لـ288 مدرسة ثانوي حيث بلغت نسبة التشغيل بها 100% وجاري العمل على توصيل الشبكات لباقي مدارس القاهرة، كما أنه جاري استلام الكتب المدرسية بجميع الصفوف الدراسية من مطابع وزارة التربية والتعليم عن طريق الادارات التعليمية لتوزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد .



وأضاف محمد عطية أنه تم عمل صيانة بسيطة لجميع مدارس القاهرة وصيانة عاجلة مابين ( معالجة خط مياه مكسور ــ ارتفاع المياه الجوفية ــ تجديد شبكة الصرف الصحى ) بما لا يعوق بدء العام الدراسى وسير العملية التعليمية، بالاضافة إلى توافر عوامل الأمان والسلامة بالمدارس ومتطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسي من المقاعد بالتعاون مع المجتمع المدني لتغطية العجز في بعض مناطق القاهرة وخاصة العشوائية والاكثر كثافة واحتياجاَ.



ولفت محمد عطية إلى أنه تسهيلًا على أولياء الأمور فقد تم عمل موقع الكتروني بكل ادارة تعليمية مرتبط مع المديرية لتلقي أي شكاوى أو طلبات للتحويل، وكذلك نشر نتائج امتحانات النقل والشهادة الاعدادية.