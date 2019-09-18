جامعة عين شمس تضع اللمسات الأخيرة لبدء الدراسة.. منظومة رقابية فعالة لضمان جودة وسلامة الغذاء.. وانتهاء تطوير 70% من المدن الطلابية في زمن قياسي

استعدادا للعام الدراسي الجديد:

الدكتور عبد الفتاح سعود: توفير كل الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة

المشرف العام على قطاع المدن الجامعية: لجنة كاملة لمراجعة نظافة المدن ورشها بالمبيدات ضد القوراض والحشرات

وقال أستاذ إبراهيم سعيد، المشرف العام على قطاع المدن الجامعية، إنه يتم حاليا الانتهاء من جميع أعمال الصيانة بالمدن، لافتا إلى أن هناك لجنة كاملة لمراجعة نظافة المدن ورشها بالمبيدات ضد القوارض والحشرات لتكون على أتم استعداد لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد.





وأضاف أن المدن الجامعية تتأهب لاستقبال حوالى خمسة آلاف طالب وطالبة تقريبا، لافتا إلى أنه تقدم بالمرحلة الأولى للسكن حوالى 7 آلاف طالب وطالبة على الموقع الإلكترونى المخصص للتقديم.

ووفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، فإنه من المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 15 أسبوعًا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020.





كما أوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه من المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى الجديد يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 حتى الخميس 6 فبراير 2020.

أكد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تسير وفق استراتيجية التطوير المستمر، وذلك تحت رعاية الأستاذ دكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، ووفقا لخطة زمنية تهدف لتطوير جميع الخدمات المقدمة للطلاب بحيث تماثل ما يقدم فى مختلف الجامعات العالمية وتراعي متطلبات الطلاب خلال فترة تواجدهم بالجامعة خلال شهور الدراسة، وكذلك إمكانية التطوير والتجديد الأوسع والأشمل خلال فترة الإجازة الصيفية.وبحسب بيان اليوم، الأربعاء، شهد قطاع المدن الجامعية "طلبة وطالبات" طفرة كبيرة في تطوير أكثر من ٧٠% من أماكن الإقامة وقاعات الاستذكار والملاعب وصالات الألعاب الرياضية وتنس طاولة والمطعم، وذلك كله بالإمكانيات الذاتية للجامعة وفى زمن قياسي استكمالًا للمبادرة الأولى من نوعها "بأيدينا نجملها" والتى أطلقها القطاع خلال إجازة نصف العام الجامعى الماضى، والتى شارك خلالها عدد من الطلاب المتطوعين في تجميل وتزيين المدينة الجامعية، وكذلك تطوير نظام التغذية المقدمة للطلاب وفق معايير سلامة الغذاء وفق رؤية يتبناها القطاع لتطوير قطاع التغذية، والتي تعتمد على منظومة رقابية فعالة لضمان جودة وسلامة الغذاء، استنادًا إلى أسس علمية، وذلك لتعزيز وحماية الصحة العامة للوصول إلى أعلى مستوى من الأمان والجودة الشاملة للمنتج الغذائي الذي تقدمه الجامعة.كما شملت خطة التطوير تحديث المراقبة الطبية والخدمات الطبية المقدمة للطلاب ونظام التكافل الاجتماعي وصيانة وتجديد قاعات الدراسة وتزويدها بالوسائل التعليمية اللازمة.وعن رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، أكد الأستاذ دكتور عبد الفتاح سعود أنه يتم توفير كل الدعم والرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة وقبولهم بالمدينة الجامعية، كما تم تخصيص شباك لطلاب الدمج وذوى الاحتياجات الخاصة بمكتب التحويلات المركزى وتوفير أماكن للاستراحة والانتظار، وكذلك توفير جميع الخدمات التى تكفل راحتهم، كما أشار إلى أن الجامعة بصدد افتتاح مركز لذوى الاحتياجات الخاصة يعمل على دمجهم مع أقرانهم وتذليل جميع العقبات أمامهم.كما أكد توفير كل الدعم للأنشطة الطلابية الفنية والثقافية والرياضية، مشيرا إلى تطوير وتجديد مسرح رعاية شباب الجامعة، والذى يقام عليه العديد من المسابقات الطلابية في مجالات المسرح والغناء والعزف الموسيقى.