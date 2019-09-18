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فن

محمد رمضان وحماقى يتصدران قائمة المرشحين لجوائز اختيار أطفال نيكلوديون

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:58 م
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد نبيل
تصدر عدد من النجوم المصريين قائمة المرشحين لجوائز "اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي 2019"، التي تنظمها شركة فياكوم المالكة لقنوات نيكلوديون ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ويتم من خلالها تكريم النجوم والفنانين والشخصيات المفضّلة لدى الأطفال في مجالات متعددة منها: السينما والتلفزيون والموسيقى والرياضة والألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الرقمية.

ومن بين الأسماء المصرية المرشحة في فئة النجوم الصاعدة الفنان محمد الشرنوبي والفنانة سلمى أبو ضيف، فيما تضمنت فئة الفرق الموسيقية كلًا من شارموفرز، وبوي باند، بينما شملت فئة أفضل ممثل وممثلة كلاُ من دنيا سمير غانم ومحمد رمضان وعمرو يوسف.

ومن بين الشخصيات المصرية التي تضمنتها قائمة المرشحين لجوائز "اختيار نيكلوديون أبوظبي 2019" كذلك محمد حماقي في فئة أفضل مطرب إلى جانب كارمن سليمان في فئة أفضل مطربة.

يذكر أن "نيكلوديون" اعتمدت آلية تصويت جديدة بدأت في الثامن من أغسطس، وتنتهي ليلة حفل توزيع الجوائز والمقرر يوم 20 سبتمبر الجاري.


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