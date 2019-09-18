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منوعات

حساسة أوي.. انتحرت بجرعة كوكايين بسبب رسالة خاطئة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:58 م
الأم و إبنتها
الأم و إبنتها
مريم صليب
نقابل في حياتنا أشخاصا مرهفي الحس، فهم يدققون في أبسط الأمور إلى حد ما، أشخاص غير مرنين في التعامل ومتقلبي المزاج بعض الشيء، ممكن أن يكتئبوا من كلمة أو نظرة، وتارة أخرى لا تسعهم الأرض من الفرحة بسبب كلمة.

حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 33 عاما انتحرت بعد تعاطي كمية كبيرة من الكوكايين بسبب تعبيرات غاضبة أرسلتها والدتها في رسالة خاطئة.

بدأت القصة عندما كانت الشابة في أحد المسارح وقامت بنشر صورة على صفحتها عبر "فيس بوك"، فقامت والدتها بالتعليق عليها باستخدام رموز تعبيرية غاضبة بدلا من رموز الإعجاب.

ولسبب غريب، لم تستطع الأم تصحيح تعليقها أو مسحه، حزنت الفتاة لدرجةكبيرة وأرسلت لها رسالة تفيد بأنها تعلم أن والدتها تكرهها وأنها ستنتحر، لم تصدق الأم الرسالة وذهبت لمنزل ابنتها في صباح اليوم التالي فوجدتها ميتة.

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