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رياضة

سيراميكا كليوباترا يصطدم بـ الداخلية في أولى مواجهات دوري المظاليم

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:05 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
عبدالله هشام
أسفرت قرعة دوري القسم الثاني التي أجريت اليوم عن وقوع فريق سيراميكا كليوباترا أمام فريق الداخلية في أولى مواجهات دوري المظاليم.

وأجرى الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة مسابقة دوري القسم الثاني، وذلك في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد، على أن يعلن نظام المسابقة لاحقا على ضوء الدراسات الخاصة بشكل المسابقة في الموسم المقبل 20-2021.

كما تعقد قرعة مسابقة القسم الثالث يوم الخميس المقبل في فروع الاتحاد التابع لها مجموعات المسابقة.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر أن تقام مسابقة الدوري المصري القسم الثاني من 12 فريقا في كل مجموعة "الصعيد والقاهرة وبحري".
سيراميكا كليوباترا يصطدم بـ الداخلية في أولى مواجهات دوري المظاليم
سيراميكا كليوباترا يصطدم بـ الداخلية في أولى مواجهات دوري المظاليم
سيراميكا كليوباترا يصطدم بـ الداخلية في أولى مواجهات دوري المظاليم
سيراميكا كليوباترا يصطدم بـ الداخلية في أولى مواجهات دوري المظاليم
سيراميكا كليوباترا يصطدم بـ الداخلية في أولى مواجهات دوري المظاليم
سيراميكا كليوباترا يصطدم بـ الداخلية في أولى مواجهات دوري المظاليم

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