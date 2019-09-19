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منوعات

تعرف على أفضل بدائل واتساب لهواتف أندرويد

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:35 ص
واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم
تخطط شركة فيسبوك "Facebook"، لدمج تطبيقات المراسلة الثلاثة الخاصة بها معا، وهي واتساب ودردشة إنستجرام وفيسبوك ماسنجر في خدمة مراسلة واحدة، وهذا الأمر يزعج ملايين المستخدمين حول العالم، خاصة مستخدمى تطبيق المراسلة الفورية الأشهر "واتساب". 

ومن الممكن أن يلغي هذا الدمج بعض الميزات الأساسية في المنصة والتي يفضلون استخدامها، ولكن إذا كنت ترغب في بديل قوي للاستغناء عن واتساب، إليك أفضل تطبيقات المراسلة الفورية بحسب ما ذكره موقع "feed ride". 

1 . تطبيق Signal

هو واحد من أكثر تطبيقات المراسلة الموصى بها نظرًا للمستوى العالي من الخصوصية والأمان، ويمكن لمستخدمي التطبيق استخدام الرسائل النصية والمجموعات والوسائط للصور والصوت والفيديو والمستندات، ويسمح التطبيق أيضًا بإجراء مكالمات الصوت والفيديو بين المستخدمين أيضًا.

2. تطبيق Telegram

يتيح "Telegram" للمستخدمين إرسال رسائل نصية ورسائل وسائط، ويدعم رسائل المجموعة التي تضم ما يصل إلى 200 ألف شخص، ويدعم تشفيرًا شاملًا لجميع الاتصالات، ويوفر التطبيق أيضًا ميزة الحذف التلقائي، ويتم تشغيل الدردشة المستندة إلى مجموعة النظراء على الخوادم الموزعة في جميع أنحاء العالم، ويمكن لهذه الخوادم توصيل الرسائل بشكل أسرع من غالبية تطبيقات المراسلة لأندرويد.

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