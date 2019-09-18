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أخبار العالم

مفاجأة.. ترامب سيضرب إيران بعد هجمة أرامكو الإرهابية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:53 م
ترامب
ترامب
محمد علي
قلل خبراء دوليون من الأصوات الذاهبة إلى إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يفعل شيئا حيال بلطجة إيران المريبة في الخليج العربي وفي المنطقة باسرها، مؤكدين إنه سيتحرك في الوقت المناسب ربما بعد صدور نتائج لتحقيقات دولية، وفق ما أوردت عنهم صحيفة الرياض السعودية.

قال ديفيد دي روش، الخبير في جامعة الدفاع الوطني الأمريكية إن التضامن الدولي مع المملكة والاهتمام الأمريكي بالهجمات على منشآت مدنية سعودية تهم العالم برمته، يأتي بسبب نوعية الهجمات التي تستهدف الاقتصاد الدولي وتهدده بانهيارات على مختلف الصعد.

أشار دي روش إلى أن اهتمام ترمب بتوجيه رسائل تخص الاقتصاد وأسعار النفط لناخبيه يأتي بسبب تعهداته السابقة بأن استراتيجياته لن تؤثر على الاقتصاد الأمريكي، إلا أن هذا لم يحصل ونرى انعدام استقرار وذعر في السوق الأمريكية بعد ما حصل في بلد حليف، مضيفًا "الوضع لا يترك للإدارة الامريكية خيارات كثيرة وستختار واشنطن منع إيران من عدم جعل هذا الوضع اعتياديًا، فالسكوت يعني ضرب للمصالح الأمريكية".

من جانبه قال دكتور العلوم السياسية، مارك كاتس من جامعة "جورج ميسون" إن "رويال دتش شل" في الولايات المتحدة تتعرض لضربة اقتصادية كبيرة تؤثر على الاقتصاد الأمريكي وتدمر مكتسبات الاقتصاد في عهد ترامب.

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