انتهى عهد نتنياهو وسقطت صفقة القرن.. تصريحات نارية لنائب عربي بالكنيست

قال النائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة: إن الجمهور العربي أعاد ثقته في القائمة المشتركة، مشيرا إلى أن العنوان الأساس لهذه الانتخابات هو "انتهى عهد نتنياهو وسقطت صفقة القرن، وهذه صفعة من عرب الداخل لنتنياهو وللرئيس الأمريكي ترامب".





واستطرد: "مسؤوليتنا كبيرة أمام جمهورنا العربي وأبناء شعبنا وسنبذل كل جهد لاستغلال الفرص لإنجازات ملموسة لمجتمعنا في موضوع العنف والجريمة والتطوير الاقتصادي والاجتماعي؛ إضافة إلى نوقفنا الوطني بانهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.. مصير نتنياهو إما البيت أو السجن لأنه لن يحصل على حكومة حصانة من المحاكمة".





وفي حديث أوليّ لوسائل الإعلام، قال النائب يوسف جبارين في تعقيبه عل نتائج الاستطلاعات الأوليّة للانتخابات: "اولًا، نتنياهو كما يبدو لن يملك الاغلبية الكافية (61) لتشكيل حكومة يمين متطرف، وبالتالي فان مبادرته لانتخابات جديدة لم تساعده. على المستوى الشخصي فان نتنياهو لن يتمكن ايضًا من الحصول على الحصانة لكي يفلت من المثول امام المحكمة بسبب قضايا الفساد الّتي تحيط به".





وأضاف: "اما بالنسبة للقائمة المشتركة فان النتيجة الأهم هي ارتفاع نسبة التصويت في مجتمعنا العربي بعد الهبوط الذي شهدناه بالانتخابات الأخيرة، الأمر الذي يعني ايضًا ازدياد تمثيلنا البرلماني في القائمة، مما سيساهم في تعزيز عملنا وتقوية نضالنا وحضورنا السياسي".



