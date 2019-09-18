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رياضة

غياب الداخلية والنجوم وبتروجيت عن قرعة القسم الثاني

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:06 م
قرعة مسابقة دوري
قرعة مسابقة دوري القسم الثاني
عبدالله هشام
غاب ممثلي كلا من النجوم و الداخلية وبتروجيت الهابطين الى القسم الثاني عن سحب قرعة المسابقة التي اجريت اليوم .

وأجرى الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة مسابقة دوري القسم الثاني، وذلك في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد، على أن يعلن نظام المسابقة لاحقا على ضوء الدراسات الخاصة بشكل المسابقة في الموسم المقبل 20-2021.

كما تعقد قرعة مسابقة القسم الثالث يوم الخميس المقبل في فروع الاتحاد التابع لها مجموعات المسابقة.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر أن تقام مسابقة الدوري المصري القسم الثاني من 12 فريقا في كل مجموعة "الصعيد والقاهرة وبحري".
غياب الداخلية والنجوم وبتروجيت عن قرعة القسم الثاني
غياب الداخلية والنجوم وبتروجيت عن قرعة القسم الثاني
غياب الداخلية والنجوم وبتروجيت عن قرعة القسم الثاني
غياب الداخلية والنجوم وبتروجيت عن قرعة القسم الثاني

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