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تعليم

مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة الأزهر بأسيوط

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:06 م
جامعة الأزهر بأسيوط
جامعة الأزهر بأسيوط
محمد شحتة
أعلنت الإدارة الطبية بجامعة الأزهر بأسيوط عن مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب الجدد بالجامعة للعام الجامعي 2019-2020 تحت رعاية معالي الدكتور أسامة عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي

ويبدأ توقيع الكشف الطبي لطلاب جميع كليات الفرع خلال الفترة من السبت الموافق 2019/9/21م حتى يوم الخميس الموافق 2019/10/31م.

ومن المقرر أن يبدأ الكشف الطبي في الساعة التاسعة صباحا في الأيام المحدد لها بمقر كلية الشريعة والقانون وعلى جميع الطلاب إحضار استمارة الكشف الطبي من كلياتهم وصورة شخصية حديثة مع تقديم ما يثبت شخصيته قبل إجراء الكشف الطبي حيث لا يتم استكمال إجراءات قيد الطلاب بالكلية بدون اجتياز الكشف، وعلى الطلاب سرعة التوجه لإجراء الكشف الطبي فى المدة المقررة.

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