مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة الأزهر بأسيوط

أعلنت الإدارة الطبية بجامعة الأزهر بأسيوط عن مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب الجدد بالجامعة للعام الجامعي 2019-2020 تحت رعاية معالي الدكتور أسامة عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي





ويبدأ توقيع الكشف الطبي لطلاب جميع كليات الفرع خلال الفترة من السبت الموافق 2019/9/21م حتى يوم الخميس الموافق 2019/10/31م.



