ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

6 خطوات تجعلك بنفس راضية ومرضية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:09 ص
6 خطوات تجعلك بنفس
6 خطوات تجعلك بنفس راضية ومرضية
إيمان طلعت
قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن هناك ست خطوات تصل بك إلى مرتبة النفس الراضية والمرضية، وتؤدي بك للفهم الدقيق لمقولة «لا حول ولا قوة إلا بالله».

وأوضح الدكتور علي جمعة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال «كيف نصل للنفس الراضية والمرضية؟»، أن النفس الراضية والمرضية هي إحدى مراتب النفس السبع، والتي تبدأ بالنفس الأمارة ثم إذا ترقت أصبحت لوامة ثم تصبح ملهمة ثم تترقى إلى الراضية فالمرضية فالمطمئنة ثم الكاملة.

وأضاف الدكتور علي جمعة أنه بالنسبة إلى طريق الارتقاء بالنفس، والوصول بها إلى مرتبة الراضية والمرضية، وأن برنامجا مأخوذا من القرآن الكريم، من ست خطوات، فيكون الطريق لترقى النفس محوط «بالذكر والفكر والتخلي عن كل صفات قبيحة والتحلي بكل صفات صحيحة، والله مقصود الكل فلا تلتفت إلى ما سواه سبحانه –فلا تفتن بالإشراقات أو الكرامات أو الرؤى-».

وتابع الدكتور علي جمعة، وهذا الطريق الذي يشتمل على الذكر والفكر والتخلية والتحلية والقصد الموجه من غير التفات ومحوطًا بالشريعة بالكتاب والسُنة، هذا الذي يؤدي في النهاية إلى الراضية المرضية، وهذا هو الذي يؤدي في النهاية إلى الفهم الدقيق لـ"لا حول ولا قوة إلا بالله"، التي هي كنز من كنوز العرش.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل كل ما يقوم به الإنسان من الذنوب والمعاصي بسبب الشيطان؟.. علي جمعة يجيب

ترشيحاتنا

الدم السوري رخيص.. كيف استهدفت 3 دول سوريا للانتقام من طهران

سب لاعبي الزمالك.. بشير التابعى: قلعت الشورت لـ محمد حلمى في الملعب ..فيديو

الإفتاء: حالة واحدة يحق للمرأة سؤال زوجها عن راتبه الشهري ..فيديو

ترامب يهدد: قد تحدث أشياء قاسية في الشرق الأوسط

مدرب منتخب مصر السابق يصاب بوعكة صحية وينقل إلى المستشفى

على أنغام أغنية قمر.. هايدى موسى تثير الجدل بارتدائها الحجاب ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة من fendi.. شذى حسون تستعرض أناقتها فى دبى ..صور

أنيق وبكتف واحد.. بشرى بفستان على الموضة فى الجونة

طارق صبرى فى زيارة للمعهد القومي للأورام ..صور