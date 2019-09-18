يقتل الملايين خلال ساعات..احترس السفر يصيبك بمرض مرعب

حذر "مجلس رصد الاستعداد العالمي" بعد دراسة أكدت تفشي مرض مرعب قد يقتل 80 مليون شخص خلال 36 ساعة، وهذا المرض المرعب الذى يهدد بالتحديد الاشخاص كثيرى السفر، لم يُعرف له اسم حتى الآن، ولكن تتشابه أعراضه مع أعراض الأنفلوانزا.





وأكدت دراسة مجلس رصد الاستعداد العالمي - فريق متخصص من خبراء الصحة بقيادة رئيس منظمة الصحة العالمية سابقا - أنهم حذروا بعض قادة العالم من تلك المرض المرعب ،لكن ردود أفعالهم لم تكن كافية للحد من انتشار ذلك المرض ،والحد من السفر بالتحديد.





ورصد الخبراء من خلال دراستهم للمرض المرعب، التشابه بينه وبين الانفلوانزا الاسبانية التي انتشرت عام 1918 وقتلت نحو 50 مليون شخص، مؤكدين أن المرض الجديد قد ينتشر خلال 36 ساعة ويقتل 80 مليون شخص.









كيفية انتشار المرض المرعب :





ففى اطار هذا السياق أكد الدكتور يوسف على استشارى الأنف والأذن والحنجرة ،أن هذا المرض المرعب يهدد العالم ،فهو سريع التفشى في الأشخاص الذين يسافرون وذلك بسبب سرعة انتقاله الى بلدان أخرى".





تعريف المرض المرعب الذى يهدد بقتل 80 ميليون خلال 36 ساعة :





المرض المرعب هو مرض شبية بالإنفلونزا وهو عبارة عن عدوى الجهاز التنفسى ،أن "العامل المسبب للمرض سريع الحركة، ويتمتع بالقدرة على قتل عشرات الملايين من الاشخاص .









أعراض المرض المرعب الذى يقتل الملايين خلال ساعات:



