مهربة من الجمارك.. أمن الجيزة يضبط 175 ألف جهاز كهربائي بمخزن في الهرم

نجحت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط مخزن ادوات كهربائية مهربة جمركيا في الهرم.



فقد وردت معلومات أكدتها التحريات لمدير وضباط إدارة مباحث التموين بالقطاع مفادها قيام مالك مخزن بالاتجار الأدوات الكهربائية (بدون ترخيص) بمنطقة الهرم.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه، وعثر بداخله على 175200 قطعة "أدوات كهربائية" بدون مستندات تدل على مصدرها "مهربة جمركيًا".



بمواجهة مسئول المخزن إعترف بإرتكاب الواقعة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.