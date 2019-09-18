شاهد .. المواشي تزاحم السيارات على الطريق الدولي بدمياط

في مشهد متكرر يوميا، عشرات الماشية تتجول على الطريق الدولى الساحلى شطا- بورسعيد، وسط السيارات والمارة وعربات النقل السريع التى تستخدم الطريق الدولى وتقع الكثير من الحوادث نتيجة لاصطدام الماشية بالمارة أو بالسيارات أو الدراجات النارية.





يعاني المارة من تكرار حوادث الاصطدام بالماشية على الرغم من حملات مجلس مدينة دمياط وإدارة المرافق والإشغالات من ملاحقة الماشية على الطريق العام ومصادرتها إلا أن المشهد يتكرر يوميا ما بين الملاحقة والاصطدام.





وشكا سكان ورواد شطا بمحافظة دمياط، من انتشار عدد من رءوس الماشية التى تتجول فى شوارع شطا بين المنازل والشوارع الرئيسية وعلى الطريق العام الأمر الذى يشوه المظهر الحضارى لمدخل المحافظة من اتجاه الطريق الدولى، ويمثل خطورة على السيارات التى تسير بالشوارع الرئيسية.





وأكد نادر السيد، سائق، أن طريق شطا به العديد من رءوس الماشية التى تتجول على الطريق ومنطلقة بدون رقابة فأصحاب تلك الماشية أغلبهم من العرب البدو ويتركونها تتجول على الطريق العام لتأكل من أكوام القمامة؛ لتوفير ثمن العلف الخاص بها دون أدنى اعتبار لسلامة المواطنين على الرغم من وقوع الكثير من الحوادث، وبشكل يومى نتيجة لاصطدام الماشية بالسيارات والموتوسيكلات.





وأضافت هالة عيد، أنها تعانى يوميا أثناء ذهاب ابنائها للمدرسة من تواجد الماشية حرة طليقة في الشارع، ما يسبب ذعر لابنائها وأحيانا أخرى تقوم الماشية بمطاردة الأولاد في مشهد هزلى دون أدنى مراعاة لأرواحهم .





وطالبت المسؤولين بمجلس المدينة وشرطة المرافق بالزام أصحاب الماشية بمنعها من التجول بالمدينة وعلى الطريق العام، وإحالة المخالفين منهم للعقاب بشكل قانونى.





من جانبه صرح حازم حواس رئيس مجلس مدينة دمياط، بأنه في إطار مواجهة ظاهرة انتشار رءوس الماشية بشطا بمركز دمياط ، قاد مجلس مدينة دمياط، بعدد من الحملات المكبرة بالتنسيق مع ادارة المرافق بدمياط؛ لضبط الماشية التى تسير على الطريق العام دمياط - بورسعيد باتجاه شطا، وتم إيداعهم بجهة الاختصاص للتصرف، حيث إن تواجد الماشية بالطريق العام يعرض أرواح وممتلكات المواطنين للخطر وأن الحملات مستمرة لمصادرة تلك الماشية لما تمثله من خطر كبير على أرواح المارة وسائقي السيارات، ورغم التنبيه المتكرر على أصحابها لمنع هذه الظاهرة والتوقيع منهم على إقرارات بذلك وأيضًا تحرير محاضر بيئة ونظافة لهم.



