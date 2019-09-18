رئيس البريد: الانتهاء من ميكنة وتطوير 4 آلاف مكتب بالمحافظات

صرح عصام الصغير ، رئيس الهيئة القومية للبريد بأنه تم الانتهاء من تطوير وميكنة ٤ آلاف مكتب على مستوى الجمهورية بأحدث النظم التكنولوجية والتقنية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأضاف الصغير - في تصريحات له على هامش افتتاح مركز البريد المصري للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة - أنه كذلك تم الانتهاء من تركيب ٢٨٦ ماكينة صراف آلي تابعة الهيئة على مستوى الجمهورية.



وأشار عصام الصغير إلى أن البريد قام بتحصيل ١٢ مليون جنيه مصروفات مدرسية بإجمالي ١٣٠ ألف عملية خلال ٣ أيام.



ولفت الى أن البريد لديه ٥٤ سيارة نقل أموال ضمن أسطول الهيئة مزودة بأحدث وسائل الحماية والتتبع.