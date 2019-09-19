المرحلة الخامسة.. اقتصادية النواب: استدعاء الحكومة بسبب المستبعدين من بطاقات التموين

حذر النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب،الحكومة من حذف المسافرين خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر، من بطاقات التمين، مشيرًا إلى ضرورة منطقية المعايير التي تضعها وزارة التموين للحذف من بطاقات الدعم التموينية.



وقال النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إن هناك صعوبة في حذف المسافر خارج البلاد من بطاقات التموين، لأنه ليس بالضروري أن يكون المسافر ذات حالة جيد ماديًا أو يعيش حياة مرفهة بالسفر للخارج".



وأضاف النائب عمرو الجوهري أن هناك مشكلة أيضًا تتعلق بأسر هذه الفئات المسافر للخارج لأكثر من 6 أشهر، حيث إنه في الغالب يكون جميعهم في بطاقة واحدة، وهنا يطرح سؤال عن كيفية التعامل مع هذه الأسر.



وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان من الحكومة بالاكتفاء بمعايير المرحلة الرابعة التي أقرت من قبل، لحذف المستبعدين من التموين، باعتبارها كافية لحصر الدعم على المستحقين فقط.



وأكد النائب أن البرلمان سوف يستدعي وزير التموين مع عودة انعقاد مجلس النواب مرة أخرى، للحديث معه حول الفئات التي تم استبعادها وعددها.



وتستعد الحكومة لوضع محددات تستهدف غير المستحقين خلال المرحلة الخامسة من خلال 12 محددًا وهي:



1- استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات شهريًا.



2- الأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات.



3- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.



4- الأسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.



5- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.



6- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.



7- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.



8- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.



9- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.



10 – الأسرة لديها مرتب حكومى 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا.



11- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.



12- الأسرة لديها مهنة عليا.