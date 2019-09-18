تعرف على مواجهات سيراميكا كليوباترا في الدور الأول بـ دوري المظاليم

اسفرت قرعة دوري القسم الثاني التي أجريت اليوم عن وقوع فريق سيراميكا كليوباترا أمام فريق الداخلية في أولى مواجهات دوري المظاليم.





وجاءت مواجهات كليوباترا في الدور الأول كالتالي:





الداخلية - النصر - بتروجيت - الزرقا - القناة - الترسانة - كوكاكولا - السويس - النجوم - المريخ - جمهورية شبين





وأجرى الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة مسابقة دوري القسم الثاني، وذلك في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد، على أن يعلن نظام المسابقة لاحقا على ضوء الدراسات الخاصة بشكل المسابقة في الموسم المقبل 20-2021.





كما تعقد قرعة مسابقة القسم الثالث يوم الخميس المقبل في فروع الاتحاد التابع لها مجموعات المسابقة.



