ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعرف على مواجهات سيراميكا كليوباترا في الدور الأول بـ دوري المظاليم

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:32 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز
عبدالله هشام
اسفرت قرعة دوري القسم الثاني التي أجريت اليوم عن وقوع فريق سيراميكا كليوباترا أمام فريق الداخلية في أولى مواجهات دوري المظاليم.

وجاءت مواجهات كليوباترا في الدور الأول كالتالي:

الداخلية - النصر - بتروجيت - الزرقا - القناة - الترسانة - كوكاكولا - السويس - النجوم - المريخ - جمهورية شبين

وأجرى الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة مسابقة دوري القسم الثاني، وذلك في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد، على أن يعلن نظام المسابقة لاحقا على ضوء الدراسات الخاصة بشكل المسابقة في الموسم المقبل 20-2021.

كما تعقد قرعة مسابقة القسم الثالث يوم الخميس المقبل في فروع الاتحاد التابع لها مجموعات المسابقة.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر أن تقام مسابقة الدوري المصري القسم الثاني من 12 فريقا في كل مجموعة "الصعيد والقاهرة وبحري".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيان من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مسابقات القسمين الثاني والثالث لـ الدوري

قرعة القسم الثاني من الدوري المصري.. غدا

سيراميكا كليوباترا يصطدم بـ الداخلية في أولى مواجهات دوري المظاليم

في الأسبوع الأول.. مواجهات نارية تنتظر مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

غياب الداخلية والنجوم وبتروجيت عن قرعة القسم الثاني

ترشيحاتنا

حقيقة غياب وليد ازارو عن مواجهة السوبر المصري أمام الزمالك

انتهى عهد نتنياهو وسقطت صفقة القرن.. تصريحات نارية لنائب عربي بالكنيست

تجديد حبس أعضاء خلية الكويت الإرهابية 15 يومًا

الكلاسيكو أم تمثيل منتخب إسبانيا.. ماذا يختار جوهرة برشلونة

أنتجت أول طرف صناعي.. فضائية أمريكية تنشر 8 معلومات مثيرة عن مصر

اتحاد الكرة يحسم ملف مدرب منتخب مصر اليوم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسليك البالوعات وصفايات الأمطار.. استعدادات البحيرة لاستقبال الشتاء

عروس البحر حقيقة ولا خيال.. أستاذ علوم بحار يجيب

ترعى فيها الأبقار.. مدرسة كوم الشيخ عبيد بالمنوفية وكر للمخدرات بسبب المقاول.. صور وفيديو