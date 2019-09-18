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أخبار العالم

قرار مفاجئ.. إلغاء أولى ابتدائي بمدرسة سعودية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:38 م
مدرسة بالرياض
مدرسة بالرياض
سعيد العربي
قررت إدارة التعليم بالرياض بالسعودية، اليوم بشكل مفاجئ، إلغاء الصف الأول الابتدائي من مدرسة زيد بن عمرو للبنين، والواقعة في حي الخزامى، وتحويل ملفات الطلاب إلى مجمع لمدارس البنات ٣٨٣ ضمن فصول للطفولة المبكرة، حسب ما ذكرت موقع "سبق".

وقال الموقع إن الإلغاء شمل أحدَ الفصول من الصف الثاني الابتدائي؛ فيما تم إبقاء الفصل الآخر في المدرسة.

وكان أولياء الأمور قد أتموا تسجيل أبنائهم في مدرسة زيد بن عمرو منذ وقت مبكر، وتم قبولهم وبدأوا الدراسة فيها، وتم الانتهاء من أسابيع التمهيد والتهيئة، واندمج الطلاب مع اليوم المدرسي ومعلميهم، قبل أن تُقرر إدارة التعليم إلغاء الصف الأول ونقلهم بعد 18 يومًا من الدراسة.

وقال عدد من أولياء الأمور لـ"سبق": إنهم متضررون من هذا القرار بعد أن سجلوا أبناءهم في مدرسة "زيد بن عمرو"، وتم قبولهم في نظام نور، وقد اختاروا المدرسة لقربها ولتميّزها وتميز معلميها، وحضروا مع أبنائهم الأسبوع التمهيدي وتفرغوا لذلك".

وأضافوا: "قدّمت إدارة المدرسة جهودًا طيبة لتفعيل هذا الأسبوع، وتم توزيع الطلاب في الفصول مع معلمين متميزين وذوي خبرة، واستمرت الدراسة لثلاثة أسابيع قبل أن يعلموا اليوم بأن إدارة التعليم قد قررت نقلهم لمبنى إضافي في مدرسة للبنات".

واستغرب أولياء الأمور هذا القرار المتأخر وعدم تمكينهم من الاختيار من بداية العام الدراسي؛ حيث إن القرار إجباري لهم بسبب أنه متأخر ولا يوجد مدارس أخرى ستقبلهم الآن، بالإضافة إلى تكدس الطلاب فيها، ثم إن الطلاب قد أتمّوا التمهيد في مدرسة البنين، ونقلهم في هذا الوقت سيؤثر عليهم سلبًا تعليميًّا وتربويًّا ونفسيًّا.

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