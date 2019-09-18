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اقتصاد

تضاعف الجهود الحكومية تضمن حياة كريمة للاطفال

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:28 م
برونو مايس ممثل اليونيسف
برونو مايس ممثل اليونيسف فى مصر
كتب على عبد الرحمن
أكد برونو مايس ممثل اليونيسف فى مصر، ان تضافر الجهود الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، يهدف من اجل الوفاء بما فى صالح الاطفال مما يضمن حياة كريمة لهم . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمناسبة إطلاق مبادرة انا هتعلم.

وأشارت إلى أن المنظمة تعمل على وضع مسئولية مشتركة لضمان معيشة صحية للاطفال، مشيرا الى ان هناك نسبة كبيرة من الاطفال فى عمر 17 عاما يعملون فى السوق فى المناطق الريفية .وترتفع هذه النسبة بين الفئات الاكثر فقرا.

واوضح ان هذه المبادرة التى تم اطلاقها مع شركة اليانز للتامين تهدف فى الأساس إلى المسئولية المجتمعية فى توفير فرص افضل لكل طفل. مشيرا إلى أن هذه المبادرة تركز على احقية كل طفل فى فرصة للتعليم.

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