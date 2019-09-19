ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تعليق خطير.. ماذا قالت آمنة نصير عن الأعمال التليفزيونية المجسدة للصحابة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:52 ص
الدكتورة آمنة نصير
الدكتورة آمنة نصير
عبدالله سليم
علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على فتوى دار الإفتاء بجواز تجسيد الصحابة في الأعمال التليفزيونية، فقالت إن أي عمل درامي يقوم على تمثيل الصحابة وتجسيد شخصياتهم الكريمة لابد من إخضاعه قبل البدء فيه إلى لجنة مراجعة يتم تشكيلها من قبل دار الإفتاء وتتكون من خبراء في علوم السيرة والحديث والفلسفة والرجال، مع حسن اختيار الممثل الذي يقوم بهذا الدور وغيرها من الضوابط.

وأوضحت الدكتورة آمنة نصير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على هامش المؤتمر الدولي الـ30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن ضبط مسألة تمثيل الصحابة وإخضاعها للجنة من الخبراء المختصين قبل الشروع في العمل بها، أفضل من تركها لغيرنا ممن لا يراعون أحكام الشريعة في مسألة حساسة كمثل هذه المسألة ولا يكترثون لهذه الضوابط.

فتوى دار الإفتاء
وكانت دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى بجواز تمثيل الصحابة وتجسيدهم بشروط منها إظهار الصحابي بالهيئة التي تحدث عنها القرآن الكريم والسنة النبوية وأن جيل الصحابة هم خير الأجيال وخير الناس بعد الأنبياء، وألا يكون الصحابي الممثل من العشرة المبشرين بالجنة أو أحد من آل بيت النبي (صلى الله عليه وسلم).

خالد الجندي يفتح النار على دار الإفتاء

وكان الشيخ خالد الجندي علق على فتوى دار الإفتاء بتجسيد الصحابة، وقال إنها فتوى خطيرة ما كان لدار الإفتاء أن تتورط في التفرد بالحكم فيها دون الرجوع إلى هيئة كبار العلماء وباقي الجهات الدينية المختصة.

يذكر أن وزارة الأوقاف اختتمت المؤتمر الدولي الـ30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان "بناء الدول.. رؤية فقهية معاصرة"، أمس الأول، الاثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور علماء ومفتين ووزراء ورجال دين من أكثر من 50 دولة على مستوى العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفتاء: تمثيل الصحابة بالدراما جائز بشروط ما عدا أمهات المؤمنين

تعليق خالد الجندى على فتوى تمثيل الصحابة وأمهات المؤمنين.. فيديو

موقف الشيخ خالد الجندى من فتوى جواز تمثيل الصحابة ورسالته للمفتي

دار الإفتاء تكشف حكم مشاهدة مسلسلات تجسيد الأنبياء.. فيديو

فيلم واحد بآلاف الخطب.. تعليق خالد الجندي على فتوى تجسيد الصحابة فنيًا

124 ألف نبي و315 رسولا و10 من الصحابة ..هؤلاء لا يجوز تجسيدهم في الأعمال الفنية

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. بطلة خاتم سليمان ترتدى الحجاب

بعد تعديه بألفاظ خارجة على معجبيه.. احمد فهمى لـ شقيقه انت محترم عليهم

ياريتك تعرفي تمثلي.. درة ترد على متابعة هاجمتها

اهم الاخبار.. سحب دواء زانتاك.. تغيير موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك.. سر انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

تعليق مثير من فرنسا على الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين

أنيق وبكتف واحد.. بشرى بفستان على الموضة فى الجونة

تغيير موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلى و الزمالك

راقصة باليه في حالة سكر تعتدي على ضباط شرطة بالمطار.. والسبب ؟!

فارق السن.. هيدى كرم تكشف عن قرار زواجها

مرتضي منصور يكشف إمكانية التعاقد مع نجمي الأهلي في قناة الزمالك الجديدة

العين الحمراء تبدأ في الظهور.. قرار قوي من اتحاد الكرة قبل سوبر الأهلي والزمالك

اخبار الرياضة.. تغيير موعد مباراة السوبر المصري.. سر تأخر إعلان مدرب المنتخب.. أول تعليق رسمى من المصرى على رحيل ايهاب جلال

اهم الاخبار.. سحب دواء زانتاك.. تغيير موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك.. سر انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

رحلت عن الزمالك بطريقة لا تليق.. بشير التابعى: حازم إمام سلبى دائما ..فيديو

بكتف ساقط .. فيفي عبده تتألق بجانب مي سليم.. ومي كساب تعلق

الخطيب بيحاول يقلدني.. مرتضى منصور يكشف سر إصابة مؤمن زكريا

لسه في كي جي وان.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ رئيس الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تتألق وسط الطبيعة.. ومتابعوها: أنتِ في القلب

بكتف ساقط .. فيفي عبده تتألق بجانب مي سليم.. ومي كساب تعلق

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها