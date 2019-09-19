تعليق خطير.. ماذا قالت آمنة نصير عن الأعمال التليفزيونية المجسدة للصحابة

علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على فتوى دار الإفتاء بجواز تجسيد الصحابة في الأعمال التليفزيونية، فقالت إن أي عمل درامي يقوم على تمثيل الصحابة وتجسيد شخصياتهم الكريمة لابد من إخضاعه قبل البدء فيه إلى لجنة مراجعة يتم تشكيلها من قبل دار الإفتاء وتتكون من خبراء في علوم السيرة والحديث والفلسفة والرجال، مع حسن اختيار الممثل الذي يقوم بهذا الدور وغيرها من الضوابط.



وأوضحت الدكتورة آمنة نصير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على هامش المؤتمر الدولي الـ30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن ضبط مسألة تمثيل الصحابة وإخضاعها للجنة من الخبراء المختصين قبل الشروع في العمل بها، أفضل من تركها لغيرنا ممن لا يراعون أحكام الشريعة في مسألة حساسة كمثل هذه المسألة ولا يكترثون لهذه الضوابط.



فتوى دار الإفتاء

وكانت دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى بجواز تمثيل الصحابة وتجسيدهم بشروط منها إظهار الصحابي بالهيئة التي تحدث عنها القرآن الكريم والسنة النبوية وأن جيل الصحابة هم خير الأجيال وخير الناس بعد الأنبياء، وألا يكون الصحابي الممثل من العشرة المبشرين بالجنة أو أحد من آل بيت النبي (صلى الله عليه وسلم).



خالد الجندي يفتح النار على دار الإفتاء



وكان الشيخ خالد الجندي علق على فتوى دار الإفتاء بتجسيد الصحابة، وقال إنها فتوى خطيرة ما كان لدار الإفتاء أن تتورط في التفرد بالحكم فيها دون الرجوع إلى هيئة كبار العلماء وباقي الجهات الدينية المختصة.



يذكر أن وزارة الأوقاف اختتمت المؤتمر الدولي الـ30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان "بناء الدول.. رؤية فقهية معاصرة"، أمس الأول، الاثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور علماء ومفتين ووزراء ورجال دين من أكثر من 50 دولة على مستوى العالم.