هل الخدمة العامة إجبارية.. شاهد رد التضامن

قالت أميرة حامد، مدير عام برنامج الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن تأدية الخدمة العامة واجب وطنى وهى الكفة الأخرى المقابلة للخدمة العسكرية للبنات بصفة خاصة، والرجال الزائدين عن حاجة القوات المسلحة الحاصلين على إعفاء نهائى من الخدمة العسكرية.



وكشفت أميرة حامد، خلال استضافتها ببرنامج "صباحك مصرى" والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن الخدمة العامة ليست إجبارية وإنما اختيارية ولكنها مسوغ تعيين، بمعنى أنه فى حال عدم الحصول على شهادة الخدمة العامة يتم رفض الشخص الذى قام بتقديم ورقة بوظيفة حكومية، ومنها البنوك وغيرها من الجهات الحكومية.



وأوضحت أميرة حامد أن الخدمة العامة تسنغرق 12 شهرا للحصول على شهادتها وتكون فى أحد المجالات القومية، لافتة إلى أن الأخيرة بدأت بـ12 مجالا في القانون ووصلت إلى 36 مجالا خلال الوقت الجاري.



يذكر أن ​الخدمة العامة واجب وطنى يؤديه الشباب من الجنسين خريجى الجامعات والمعاهد العليا "الإناث بصفة خاصة والذكور من يزيدون على حاجة القوا​ت المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية" لمدة عام في أحد المجالات ذات الطابع القومي، والتي تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة.