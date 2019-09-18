تعرف على جدول ترتيب المجموعات والمواجهات بـ دورى القسم الثاني

أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة مسابقة دوري القسم الثاني، وذلك في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد، على أن يعلن نظام المسابقة لاحقا على ضوء الدراسات الخاصة بشكل المسابقة في الموسم المقبل 20-2021.



وجاء جدول ترتيب المجموعات كالتالي

الأولى : -



١- المنيا

٢- ت بني سويف

٣- سوهاج

٤بترول اسيوط

٥-ديروط

٦- الاعلاميين

٧ بني سويف

٨ الفيوم

٩ - طهطا

١٠ - شبان مسلمين قنا

١١- الالومنيوم

١٢ - البنك الاهلي

الثانية:

١- سيراميكا

٢ السويس

٣- الداخلية

٤ الزرقا

٥- الترسانة

٦- القناة

٧ بتروجيت

٨ - كوكاكولا

٩- المريخ

١٠- جمهورية شبين

١١- النصر

١٢- النجوم



الثالثة

١- ابوقير

٢- غزل المحلة



٣- الرجاء

٤- بيلا

٥ - مالية كفر الزيات

٦- الاوليمبي

٧-بلدية المحلة

٨ - الحمام

٩ - فاركو

١٠ - العاب دمنهور

١١- المنصورة

١٢ - دكرنس



كما تعقد قرعة مسابقة القسم الثالث يوم الخميس المقبل في فروع الاتحاد التابع لها مجموعات المسابقة.



جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر أن تقام مسابقة الدوري المصري القسم الثاني من 12 فريقا في كل مجموعة "الصعيد والقاهرة وبحري".