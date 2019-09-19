باستخدام كروم.. تعرف على خطوات تشغيل أكثر من حساب واتساب في وقت واحد

إذا كنت مستخدمًا لتطبيق المراسلة الفورية واتساب "WhatsApp"، ولديك عدة حسابات على خدمة المراسلة ولكنك تستخدم هاتف واحد فقط، مع العلم أن التطبيق لا يسمح بتعدد الحسابات في وقت واحد مثل جي ميل وفيسبوك ماسنجر، ويجب عليك تسجيل الخروج من الحساب الأساسي لاستخدام الحساب الآخر.





وبحسب ما ذكره موقع "guiding tech" التقني، يمكن أن يكون التبديل المتكرر بين الحسابات مزعجًا على المدى الطويل، لصاحب الحساب وللمستخدمين الآخرين في جهات الاتصال، ولحسن الحظ هناك طريقة لفتح وتشغيل العديد من حسابات WhatsApp Web، إذا كنت من مستخدمي متصفح جوجل كروم "Chrome"، فهذه الطريقة سهلة مثل تبديل علامات التبويب على متصفحك.





إليك كيفية استخدام حسابي WhatsApp في وقت واحد على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.





- الطريقة الأولى: وضع التصفح الخفي:





انها واحدة من أبسط وأسهل الطرق كل ما عليك فعله هو فتح وضع التصفح المتخفي في متصفح "كروم"، وفتح WhatsApp Web من هناك، من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة "QR code".





الطريقة الثانية: استخدام تمديد كروم مخصص:





يتيح لك مربع الجلسة إنشاء جلسات منفصلة لكل عملية تسجيل دخول، ويمكنك استخدام حسابين من حسابات متعددة على نفس المتصفحات سواء كان ذلك على Facebook أو WhatsApp أو Twitter، يمكنك أيضًا استخدام الجلسة نفسها على متصفح مختلف من خلال مشاركة عنوان URL، بالإضافة إلى ذلك يمكنك أيضًا إنشاء جلسات مؤقتة.





1. بمجرد قيامك بتنزيل هذا الامتداد وتثبيته (Session Box)، افتح WhatsApp Web على المتصفح الخاص بك، وقم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك الأساسي.





2. انقر على أيقونة مربع الجلسة في شريط الحالة، سترى بطاقة "الجلسات للصفحة الحالية". انقر على أيقونة Plus الموجودة في أقصى اليمين لإنشاء جلسة مخزنة.





3. الآن أدخل اسم لجلستك. قم بتعيين اسم بسيط بحيث يكون من السهل التمييز بين الحسابات لاحقًا (أذا كنت تحتاج إلى إنشاء أكثر من حساب).





4. قم بمسح رمز QR ضوئيًا باستخدام حساب WhatsApp الثاني الخاص بك، والآ، أصبح لديك كل حساباتك بجانب بعضها البعض. لذا يمكنك التبديل بين علامات التبويب بالضغط على الاختصار (Ctrl + Shift + Tab).



