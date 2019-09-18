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فن

الجمهور أولا.. حجازي متقال يكشف معاييره لاختيار كلمات أغانيه

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:34 م
حجازي متقال
حجازي متقال
شيرى نبيل
قال الفنان حجازي متقال، إنه يضع معايير معينة خلال اختيار أي عمل فني يقدمه، مراعيا الجمهور الذي يتفاعل معه.

وأضاف حجازي متقال في تصريح لـ صدى البلد إن هناك معايير خاصة به عند اختيار أغانيه وهي أن تحمل كلمات الأغنية رسالة معينة خاصة أنه من بيت فني، ما جعله يتعود على اختيار الاعمال التي تناسب الجمهور والتي يقدمها في الأفراح ويستمع إليها الصغير والكبير.

ولفت حجازي متقال إلى أن أغاني الفلكلور كنز وجمهوره ليس بالقليل بدليل أن الأفراح لا تستغنى عن الأغاني الشعبية والتراث.

من ناحية أخرى طرح حجازى متقال ألبوم "طعم التوت" والذى تعاون فيه مع عدد الملحنين والشعراء من بينهم حسين زكريا وتامر حجاج ومحمد غنيم ومنعم وبينو، ومن الشعراء محمد البدري وسلامة علي وأحمد شريف، والتوزيع باسم منير وأشرف البرنس وأحمد عاطف وإسلام غلاب وحاتم محسن.

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