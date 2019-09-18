جوانزو إيفرجراند الصيني آخر المتأهلين لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني إلى دور نصف نهائي "المربع الذهبي" ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك على الرغم من التعادل الايجابي أمام كاشيما انتلرز الياباني.



واستفاد النادي الصيني بقانون احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض، حيث انتهت مباراة الإياب في دور الثمانية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مما يعني تأهل جوانجزو إيفرجراند لنصف نهائي البطولة الآسيوية.



وتأهل سابقا للمربع الذهبي الهلال السعودي و السد القطري و أوراوا ريد دياموندز الياباني، و أخيرا جوانجزو إيفرجراند.



ومن المقرر أن يستضيف السد القطري، نادي الهلال في الدوحة القطرية يوم الأول من أكتوبر القادم من أجل مباراة ذهاب النصف النهائي، فيما سيحل السد ضيفًا على الهلال في مواجهة الإياب الحاسمة في الرياض يوم 22 أكتوبر.

