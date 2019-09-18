مواجهات الأسبوع في الدوري المصري القسم الثاني

أجريت ظهر اليوم قرعة دوري القسم الثاني، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، فى حضور د. جمال محمد علي، نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد، ود. سحر عبد الحق، عضو اللجنة، وخالد كامل، رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني.



وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول:



المجموعة الأولى



المنيا × سوهاج

ديروط × تليفونات بني سويف

الإعلاميين × البنك الأهلي

بترول أسيوط × طهطا

بني سويف × شبان مسلمين قنا

الفيوم × الألمونيوم



المجموعة الثانية



سيراميكا كليوباترا × الداخلية

الترسانة × منتخب السويس

القناة × النجوم

الزرقا × المريخ

بتروجت × جمهورية شبين

كوكاكولا × النصر



المجموعة الثالثة

سماد أبوقير × الرجاء

مالية كفر الزيات × غزل المحلة

الأوليمبي × دكرنس

بيلا × فاركو

بلدية المحلة × دمنهور

الحمام × المنصورة