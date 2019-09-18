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منوعات

مقدرتش تستحمل.. فتاة تنفجر غضبا في وجه رجل بسبب رائحة العرق.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:22 م
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
مريم صليب
تعتبر النظافة الشخصية من الأساسيات التي يجب على الإنسان الاهتمام بها، فهي من أول الأشياء التي تعطي تقييما أوليا عن الشخص، بالإضافة إلى الشعور بالانتعاش.

نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية مقطع فيديو لفتاة غاضبة من رجل كان من ضمن الركاب في المواصلات العامة بغرب لندن بسبب رائحته الكريهة التي كانت تزعج جميع الركاب، ولكن تلك الفتاة قرت الخروج عن صمتها.

لم تستطع الفتاة الصغيرة صاحبة الـ14 عاما تحمل رائحة العرق الصادرة منه في المواصلات، فصاحت في وجهه لتنبيهه بأنه تصدر منه رائحة لا تحتمل.



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