تعرف على سيرته الذاتية.. مجدي بدران عميدا لعلوم كفر الشيخ

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور مجدي السيد محفوظ بدران، عميدًا لكلية العلوم بجامعة كفر الشيخ.



وينشر "صدى البلد"، السيرة الذاتية للدكتور مجدي بدران، الذي ولد في مدينة طنطا، في نوفمبر 1965م، وتخرج في كلية العلوم، جامعة طنطا، بتقدير جيد جدًا، حصل على درجة الماجستير عام 1994م، ونال درجة الدكتوراه في الوراثة والبيولوجية الجزئية من جامعة بليموث البريطانية في أغسطس 2001م.



عُين بدران معيدًا بكلية التربية جامعة كفر الشيخ، في مارس 1989م، حتى تدرج إلى درجة مدرس بنفس الكلية، في ديسمبر 2001م، ورُقِي أستاذًا مساعدًا في فبراير 2007، ونال درجة أستاذ بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، في 31 أغسطس 2015م.



يذكر أن الدكتور مجدي بدران، شغل منصب وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب اعتبارًا من منتصف مايو 2016م، ومن المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية، وله العديد من الأبحاث العلمية المرموقة في مجال علم الحيوان، وخاصة في الوراثة والبيولوجية الجزيئية.