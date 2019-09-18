ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على سيرته الذاتية.. مجدي بدران عميدا لعلوم كفر الشيخ

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:58 م
جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور مجدي السيد محفوظ بدران، عميدًا لكلية العلوم بجامعة كفر الشيخ.

وينشر "صدى البلد"، السيرة الذاتية للدكتور مجدي بدران، الذي ولد في مدينة طنطا، في نوفمبر 1965م، وتخرج في كلية العلوم، جامعة طنطا، بتقدير جيد جدًا، حصل على درجة الماجستير عام 1994م، ونال درجة الدكتوراه في الوراثة والبيولوجية الجزئية من جامعة بليموث البريطانية في أغسطس 2001م.

عُين بدران معيدًا بكلية التربية جامعة كفر الشيخ، في مارس 1989م، حتى تدرج إلى درجة مدرس بنفس الكلية، في ديسمبر 2001م، ورُقِي أستاذًا مساعدًا في فبراير 2007، ونال درجة أستاذ بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، في 31 أغسطس 2015م.

يذكر أن الدكتور مجدي بدران، شغل منصب وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب اعتبارًا من منتصف مايو 2016م، ومن المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية، وله العديد من الأبحاث العلمية المرموقة في مجال علم الحيوان، وخاصة في الوراثة والبيولوجية الجزيئية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكليف مها أبو جازية عميدًا لكلية التمريض بجامعة كفر الشيخ

تقوى جبر عميدا لكلية طب الأسنان بجامعة كفر الشيخ

تكليف فايز الشامي عميدًا لـ كلية العلاج الطبيعي بـ جامعة كفر الشيخ

ننشر السيرة الذاتية لرئيس جامعة كفر الشيخ الجديد

تكليف ياسر الجندي عميدًا لكلية التربية بجامعة كفر الشيخ

قرار جمهوري بتعيين وليد البحيري عميدا لآداب كفر الشيخ

ترشيحاتنا

أول رد رسمي من السعودية على اتهام إيران بتنفيذ هجوم أرامكو

حافية القدمين .. شاهد الراقصة جوهرة في إطلالة جذابة

ذبحها وسلم نفسه.. عامل المنوفية يتخلص من زوجته بسكين المطبخ ويؤكد: ما كانش قصدى

نقف مع بلدنا.. مقاولو البناء والتشييد يتبرعون لصالح صندوق تحيا مصر.. شاهد

بيبو يكشف حقيقة موقف الأهلي والخطيب في أزمة مؤمن زكريا

يقتُل 80 مليون شخص.. حكاية مرض مرعب يهدد البشرية خلال 36 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم عبد العزيز يحتفل ببدء تصوير البعض لا يذهب للمأذون مرتين .. صور

مقهورين من الملكة.. مراحل تطور شكل أحلام الشامسي في 5 سنوات.. صور

بـ مكياج عروس.. راندا البحيري تتألق في جلسة تصوير جديدة