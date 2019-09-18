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بنرد جمايل البلد علينا.. قطاع البناء يتبرع لصالح صندوق تحيا مصر... فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:19 م
صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر
شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرأ بعنوان قطاع البناء يتبرع لصالح صندوق تحيا مصر. 

وقد شهد فرع البنك الأهلى بمصر الجديدة إقبالأ كيبيرأ من العاملين بقطاع البناء والتشييد للتبرع لصالح صندوق تحيا مصر فى مبادرة لرد الجميل، وأكد الحضور على أهمية الدور الذى يقوم به الصندوق من خلال تمويله لعدد من المشروعات التنموية المتنوعة.

وقال محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة اكسبريس للمقاولات، إن صندوق تحيا مصر ساهم بتمويل المشروعات الضخمة وتطوير العشوائيات فى الأسمرات، غيط العنب، والإسكان الإجتماعى فى بدر ودهشور وغيرهم. 

وأكد سيد عيسى، رئيس شركة عيسى للسيراميك والبورسلين، إنهم جاءوا بهدف رد الجميل لبلادهم والتى لها الفضل فى دعمهم وتطوير مشروعاتهم.

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