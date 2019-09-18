العثور على جثة سائق فى حالة تعفن بالدقهلية

عثر أحد المواطنين بالدقهلية على جثة لاحد الااشخاص بجوار شط الترعة على طريق المنصورة شربين.



كان اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية تلقى اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا بالعثور على جثة شخص فى حالة تعفن على طريق طلخا شربين بالقرب من مصنع الاستاذ بجوار شاطئ الترعة الموازيه للطريق .



وبالفحص، تبين انه يدعى طلعت محمد رشاد الباز ابراهيم ٥٠ عاما سائق درجة ثالثة ومقيم بطلخا.



وتبين انه يرتدى ملابسه كامله وفى حالة تعفن وتم نقله الى مشرحة مستشفى المنصورة العام الجديد، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة التى امرت بانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة.